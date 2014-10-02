«Опозиційний блок» заявляє про незаконне відключення від ефіру радіо «Рабинович-ФМ»
В «Опозиційному блоці» заявляють, що радіо «Рабинович-ФМ» сьогодні було відключено від ефіру без будь-яких попереджень і законних підстав, хоча цей радіоканал є гумористичним по-своєму змісту і контенту, і нікому не заважає.
Про це заявили в прес-службі «Опозиційного блоку»
«Останнім часом на радіо стали виходити новини. Правдиві і об'єктивні. Про ситуацію в країні, про економічні прогнози, оцінки дій влади з боку звичайних людей», - йдеться в заяві.
«Мабуть, ця сама правда, навіть її маленький шматочок комусь дуже сильно став заважати. Як і те, що власник радіоканалу - один з лідерів «Опозиційного блоку» Вадим Рабинович», - відзначають в прес-службі.
У заяві говориться, що працівник, які відповідали за технічну сторону відключення каналу від ефіру, були лаконічні, заявивши, що розпорядження відключити їм надійшло «зверху».
«Виходячи з вищевикладеного, «Опозиційний блок» вимагає негайно повернути радіо «Рабинович ФМ» в ефір і припинити будь-які обмеження свободи слова в країні. Від того, що правда про ситуацію в Україні свідомо замовчується, нікому краще жити не стане. Громадяни нашої країни мають право знати правду», - наголошується в заяві.