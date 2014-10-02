За фактом потрапляння снаряда в маршрутку в Донецьку відкрито кримінальну справу - міліція
22:25, 02 жовтня 2014Політика
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За фактом потрапляння снаряда в маршрутний автобус в м.Донецьку, в результаті чого загинули 6 осіб, правоохоронцями відкрито кримінальне провадження.
За фактом потрапляння снаряда в маршрутку в Донецьку відкрито кримінальну справу
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.
«За фактом потрапляння снаряда в маршрутний автобус № 17 у м.Донецьку, в результаті чого загинули люди, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство двох і більше осіб)», - сказано в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня в результаті бойових дій з боку бойовиків, в маршрутний автобус в Донецьку потрапив снаряд. На місці загинули 6 мирних жителів - 2 людини в автобусі, 2 - на зупинці, 1 людина - на пішохідному переході і 1 людина - на зупинці на протилежній стороні.
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