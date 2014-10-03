Під Донецьком до 40% бойовиків "Оплоту" були вбиті або поранені - Тимчук

Про це повідомляє Дмитро Тичук у своєму Facebook.

"За попередніми даними - до 40% убитими і пораненими", - пише Тимчук.

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За його словами, основна частина бронетехніки, знищена в районі аеропорту в Донецьку, а також н.п. Піски і Авдіївка належала цьому батальйону.