Під Донецьком до 40% бойовиків "Оплоту" були вбиті або поранені - Тимчук

08:29, 03 жовтня 2014
Політика
0 0

В боях з українськими військами у районі Донецька батальйон бойовиків «Оплот» поніс суттєві втрати.

REUTERS

Про це повідомляє Дмитро Тичук у своєму Facebook.

Допис by Dmitry Tymchuk.

"За попередніми даними - до 40% убитими і пораненими", - пише Тимчук.

Читайте такожДонецькі бойовики попросили надіслати їм із Росії гімн

За його словами, основна частина бронетехніки, знищена в районі аеропорту в Донецьку, а також н.п. Піски і Авдіївка належала цьому батальйону.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter