Порошенко прибув до Львова
13:52, 03 жовтня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко прибув до Львова.
Порошенко відвідує Львів / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, глава держави та супроводжуючі його особи з Львівського летовища прибудуть до Львівської академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, де відзначать нагородами учасників АТО.
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Після цього Порошенко у Львівському національному університеті ім. Франка представить напрацювання до «Стратегії реформ-2020».
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