Порошенко прибув до Львова

Як передає кореспондент УНІАН, глава держави та супроводжуючі його особи з Львівського летовища прибудуть до Львівської академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, де відзначать нагородами учасників АТО.

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Після цього Порошенко у Львівському національному університеті ім. Франка представить напрацювання до «Стратегії реформ-2020».