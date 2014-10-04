За добу на Донбасі загинули двоє українських військових - РНБО

13:10, 04 жовтня 2014
Політика
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Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив керівник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко

Фото УНИАН

Упродовж минулої доби на Донбасі загинуло двоє українських військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, кількість поранених уточнюється.

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