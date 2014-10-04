За добу на Донбасі загинули двоє українських військових - РНБО

Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив керівник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко

Упродовж минулої доби на Донбасі загинуло двоє українських військовослужбовців. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, кількість поранених уточнюється. Читайте такожБойовики продовжують обстрілювати позиції української армії

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