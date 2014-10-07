Міністерства не спішать скорочувати чиновників, деякі навіть розширюють штат

Про це повідомляється на сайті "Ціна держави".

Активісти надіслали запити до Верховної Ради, Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів та усіх міністерств, щоб дізнатися, як змінилася кількість працівників центральних апаратів цих органів влади на кінець червня у порівнянні із кількістю на кінець березня.

Інформація, яка надійшла у відповідь на запити, представлена у таблиці.

НД - немає даних

Зірочка - середньооблікова кількість штатних працівників станом на 1 липня 2014 року

Джерело: Звіти з праці органів влади за січень-березень 2014 року та за січень – червень 2014 року (Форма № 1-ПВ).

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За три місяці не відбулося жодних істотних змін. Чисельність деяких органів (Міністерства внутрішніх справ, Кабінету Міністрів, Міністерства молоді т спорту та Міністерства закордонних справ) навіть дещо зросла.

Дані, які було отримано, також свідчать, що «оновлення влади», якого вимагає суспільство, просувається дуже повільно. Так, наприклад, в сумнозвісному Міністерстві внутрішніх справ за квітень-червень 2014 року вибуло 24 державних службовців, прийнято – 52 при кількості на 31 березня 2014 року – 700.

На сьогодні, Державний бюджет й так заледве «витягує» утримання державних службовців при тому, що зарплати багатьох з них – досить скромні. Про перегляд розміру зарплати, за теперішньої чисельності чиновників, не може бути і мови, що зводить нанівець усі потуги уряду по модернізації державного апарату.

Насамкінець, неспроможність уряду скоротити чисельність ключових органів влади, які, перш за все, відповідають за реформи у країні, говорить не тільки про економічний популізм, а й про популізм політичний.

Як повідомлялося, півроку тому прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, виступаючи у Верховній Раді, анонсував «скорочення на 10% всієї чисельності органів державної виконавчої влади», а також «скорочення центральних органів державної виконавчої влади на кількість до 20%», аби «скоротити витрати».