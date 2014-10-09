Європа допоможе Україні оцінити збитки та розробити заходи із відновлення Донбасу

Українські фахівці спільно з європейськими оцінюватимуть збитки та першочергові заходи з відновлення Донбасу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, такої домовленості було досягнуто сьогодні в Брюсселі на зустрічі віце-прем'єр міністра України – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимира Гройсмана з директором Генерального директорату Європейської комісії з цивільного захисту та гуманітарної допомоги Клаусом Соренсом.

Сторони обговорили взаємодію з ЄС у контексті протидії воєнній агресії на сході України та мінімізації наслідків соціальної кризи у регіоні.

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Гройсман поінформував Соренса про заходи, які вживаються урядом для забезпечення постраждалих і вимушених переселенців належними умовами життєдіяльності, медичної та соціальної підтримки, реконструкції об'єктів інфраструктури та житлово-комунального фонду тощо.

Українська сторона звернула особливу увагу на численні факти порушень з боку Росії норм міжнародного права в частині незаконного переміщення та утримання українських громадян, у тому числі дітей, на території РФ.

Віце-прем’єр-міністр наголосив, що досягнення тривалого миру на сході України є ключовим пріоритетом у діяльності керівництва України. Гройсман відзначив, що лише дотримання усіма сторонами мирних домовленостей сприятиме відновленню життєдіяльності Донбасу.