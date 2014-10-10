У Донецьку 12 жовтня будуть вимагати відвоювати землі для "Новоросії" - ЗМІ

До таких відносять і "прем'єра ДНР" Олександра Захарченка, повідомляє Informator.

Антимайдан і проросійськи налаштовані жителі Донецька та області закликають все "ополчення" покинути окопи і блокпости, щоб усунути зрадників.

Метою мітингу також є скасування виборів до так званої "ДНР" і початок контрнаступу, щоб відвоювати землі для "Новоросії". На думку організаторів мітингу, території "злили" підписанням Мінського договору.

Читайте такожТерорист Безлер посварився з "ДНР" і запровадив у Горлівці власну пропускну систему

Останній раз мітинг у Донецьку проводився в червні - на підтримку "ДНР".

Ватажок терористів в Горлівці Ігор Безлер (Біс) ввів в місті власну пропускну систему і відмовився визнавати "перепустки", видані донецьким керівництвом бойовиків.

В Антрациті та Красному Лучі Луганської області бойовики також воюють один з одним.