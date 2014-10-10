Вінничина вирішила попрощатися з комунізмом: вулиці перейменують, а пам'ятники знесуть
15:28, 10 жовтня 2014Політика
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Вінницька обласна рада затвердила рішення про демонтаж пам'ятників і пам'ятних знаків присвячених особам комуністичного режиму.
Вінницька облрада затвердила рішення про демонтаж пам'ятників комуністам / Википедия
Як передає кореспондент УНІАН, «за» відповідне рішення сьогодні проголосувати 74 із 81 депутата присутнього на сесії.
«Рекомендувати органам місцевого самоврядування Вінницької області ухвалити рішення про демонтаж пам'ятників і пам'ятних знаків, присвячених особам комуністичного режиму, причетним до здійснення політичних репресій і Голодомору 1932-1933 рр.», - сказано у рішенні.
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Також у рішенні облрада пропонує перейменування назв вулиць, площ, провулків, проспектів та інших топонімічних назв, які носять імена ідеологів, організаторів і виконавців комуністичних злочинів в Україні.
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