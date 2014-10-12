Росія активізувала польоти безпілотників над Україною (мапа АТО)
13:10, 12 жовтня 2014Політика
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Минулої доби активізувалися польоти російських розвідувальних безпілотних літальних апаратів (БПЛА).
Минулої доби активізувалися польоти російських безпілотників / flickr.com/vaguardpao
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони Володимир Польовий.
Читайте такожЗа добу в зоні АТО поранені 4 українських військових”За минулу добу зафіксовано зростання активності у веденні повітряної розвідки позицій сил АТО з боку терористів та російських військ. Роботу БПЛА 6 разів зафіксували на маріупольському напрямку, а також двічі - на адміністративному кордоні з окупованим Кримом”, - сказав Польовий.
Ситуация в зоне АТО по состоянию на 12 октября / mediarnbo.org
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