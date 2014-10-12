Росія активізувала польоти безпілотників над Україною (мапа АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони Володимир Польовий.

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