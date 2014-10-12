Порошенко у зверненні до українців розповів про реалізацію його мирного плану. Повний текст

Наводимо повний текст звернення:

"Дорогі співвітчизники! У вересні, майже місяць тому було прийнято протокол щодо реалізації мирного плану Президента України. У цей же час в Ньюпорті відбувся саміт НАТО. Чого вдалося досягти за цей дуже непростий час, який минув з моменту його підписання?

Перший результат: ми змогли зупинити наступ по всьому фронту ворога, причому не найманців, не бойовиків-терористів, а добре вимуштруваних підрозділів регулярної армії сусідньої країни. І по той бік кордону це стало вагомим аргументом на користь миру.

Результат номер два: режим припинення вогню встановлено уздовж значної частини лінії сутичок, кількість жертв серед наших військових значно знизилася, і, на щастя, в останні дні нам вдається не втрачати жодного нашого героя. Ті ж, хто порушують режим припинення вогню, отримують гідну відсіч. Тут ніякого пацифізму бути не може. Наші відважні воїни героїчно тримають оборону донецького аеропорту.

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І третій важливий результат, про який я хочу вам доповісти. Вже майже півтори тисячі наших полонених, наших людей, які перебували в заручниках, вдалося звільнити з катівень терористів. Ми боремося за повернення всіх без винятку затриманих. І тих, кого утримують бойовики, і тих, кого мучать як політичних заручників у російських в'язницях.

Четверте. Ми отримали можливість частково здійснити ротацію військових, загоїти рани, відремонтувати пошкоджену і доставити нову техніку в зону АТО. Звести кілька ліній оборонних споруд на Донбасі і надійно прикрити інші української території від розповзання тероризму.

І, нарешті, п'яте. У тих містах, селах і районах, над якими знову розвивається український прапор, вже панує мир. Там платять зарплати і пенсії. Там є вода, світло, тепло. Там працюють школи, дитячі садки. Там налагоджується нормальне життя. Призначено нових голів обласних адміністрацій Донецької та Луганської областей. Ними стали два генерали. Відповідно, Олександр Кіхтенко і Геннадій Москаль. Умовно ми їх називаємо генерал-губернаторами. Таке поєднання є оптимальним рішенням для того часу і тих умов, в яких зараз знаходиться Донбас. Я чітко поставив перед ними завдання в повній мірі відновити роботу всіх органів державної влади в кожному звільненому місті і селі.

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Тепер про те, якими повинні бути наші подальші кроки у боротьбі за мир.

Ми розраховуємо вже в найближчі дні домогтися повного припинення вогню. Після того, як це відбудеться, почнеться створення буферної зони. Обидві сторони мають відвести важкі озброєння як мінімум на 15 кілометрів у глиб контрольованих територій. Значна частина, я сподіваюся, покине територію України. Як наслідок - утворюється тридцятикілометровий пояс безпеки. Це зробить неможливим обстріл бойовиками населених пунктів Донбасу і принесе довгоочікувану безпеку мирним жителям. Відведення важкої зброї і важкої техніки калібру понад ста міліметрів стане додатковою гарантією дотримання режиму припинення вогню. Його неможливо буде більше порушити спонтанно і безкарно.

Ключове ж з ключових наших завдань - встановлення контролю на російсько-українському кордоні. Тому кордони України - це святе. Вони незмінні, і ми не віддамо ні клаптика нашої землі. Ми відновимо суверенітет над кожним квадратним метром. Але для цього потрібен час. І щоб забезпечити спостереження за ситуацією на кордоні, в Україну з Австрії вже надійшли перші безпілотні літальні апарати. Такі ж прилади незабаром доставлять з Німеччини і Франції. Їх загальна кількість, я сподіваюся, буде достатньою для того, щоб протягом 24 годин на добу забезпечити спостереження за всією територією уздовж українсько-російського прикордоння. Завдяки такому контролю, я дуже сподіваюся, що буде припинено постачання через кордон техніки, нової зброї, свіжих найманців.

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Я звернувся і отримав позитивну відповідь, що ОБСЄ збільшила кількість спостерігачів до півтори тисяч чоловік. Така кількість дозволить цій поважної європейській організації виконати свої зобов'язання зі спостереження за припиненням вогню та відновленням української контролю за кордоном з Росією. Взагалі, ми повинні чітко розуміти, що без підтримки всього світу нам не вдалося б зупинити інтервенцію. На наступному тижні я їду в Італію, в Мілан. Там відбудеться ряд багатосторонніх і двосторонніх переговорів, присвячених реалізації нашого Мирного плану. Там має відбутися наша зустріч з Путіним. З одного боку - керівники ЄС та низки європейських країн разом з Президентом України. З іншого - Президент Російської Федерації.

У мене немає ніяких ілюзій - це будуть непрості переговори. Але я до них готовий. Моя мета - непорушна незалежність країни, її територіальна цілісність, недоторканість кордонів, відновлення миру. Якщо ми доб'ємося повного припинення вогню, виведення російських військ і техніки, встановлення контролю над кордоном, то відкриється зрозумілий і необхідний шлях до політичного врегулювання. Для цього на поки підконтрольних бойовикам територіях, повинні відбутися вибори місцевих органів влади. Але не ті, які намагаються проголосити терористи. А тільки ті, які передбачені українськими законами. Які відбудуться під наглядом ОБСЄ і інших європейських, міжнародних організацій і структур та будуть визнані всім світом як прозорі й демократичні.

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Дорогі співвітчизники! Мирний план, який вже як мінімум забезпечив певний рівень деескалації конфлікту, постійно атакується ура-патріотами. Це в основному люди, відірвані від реалій і будучи відкритим до критики, я, тим не менш, не збираюся міняти стратегію. А вона полягає в тому, що ми можемо перемогти тільки мирним шляхом. Я оптиміст, але це не означає, що країна не повинна бути готовою і до гіршого. Бути в змозі дати рішучу відсіч тим, хто - не дай Бог! - вирішить повернутися на шлях війни та відновити бойові дії проти України.

Левову частку свого часу в останні 7-10 днів я присвятив питань обороноздатності держави. Побував на Житомирщині на полігоні, де до захисту готуються війська спеціального призначення; у навчальному центрі прикордонників на Київщині; в Академії сухопутних військ у Львові та Харківському університеті повітряних сил. У п'ятницю відвідав зону антитерористичної операції. За тиждень проінспектував оборонні підприємства від Львова до Харкова.

Вперше за десятки років вони працюють у три зміни, щоб виробити нову і відремонтувати пошкоджену у боях техніку, потрібно якомога швидше повернути в лінії оборони держави. Вони, оборонні підприємства, виконали це завдання вже на 80%. Крім того, у зону АТО вже поставлено сучасні зразки нової високоточної зброї, нові засоби розвідки, сучасні системи управління вогнем. Ми також зосереджені і на підготовку до зими, адже про повернення наших військ із зони АТО в місця постійної дислокації поки не може бути й мови. Фанфари, під які звучать звіти силовиків про зимовому забезпечення військ, абсолютно не заважають мені бачити і чути реальні проблеми. Робиться чимало, і ми це сповідуємо, але зробити треба ще більше.

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Звичайно, субтропіки в окопах організувати не зможемо, але солдат взимку має бути одягнений і обігрітий. Вздовж всієї лінії зіткнень ми зводимо три лінії оборонних фортифікаційних споруд. Блокпости, протитанкові рови, загородження, довготривалі вогневі споруди, бліндажі, окопи, траншеї і ходи сполучення, спеціальні місця для зенітно-ракетних комплексів і танків. Колючий дріт, нарешті. Ці споруди повинні стати серйозною перешкодою для тих, кому захотілося б сунутися вглиб української території.

Зміцнити нашу обороноздатність має і низка кадрових рішень.

Своїм Указом я створив Комітет з питань розвідки. Його очолить відомий профі генерал Ігор Смєшко, який до того ж має досвід роботи і головою СБУ, і головою військової розвідки і військовим аташе України в США та Швейцарії встиг попрацювати. Звільнив керівництво Державної прикордонної служби. Нові завдання, що стоять перед прикордонниками, вимагають нових керівників. Настав час змінити і керівництво військового відомства.

Вважаю, що слід задовольнити рапорт Валерія Гелетея про відставку з посади Міністра оборони. Вже завтра я внесу до Верховної Ради подання на призначення нового міністра. Впевнений, що з голосуванням ми не будемо зволікати.

Шановні співвітчизники! Ми сильніші, набагато сильніше, ніж місяць тому. Ми тримаємо порох сухим. Тому мирний процес ще не став безповоротним.

Але головне - у рамках мирної стратегії ми домоглися істотної деескалації конфлікту і кожен з вас це вже відчуває. Віримо, що після важких випробувань нас очікують світ, реформи, процвітання, європейська перспектива.

Все буде добре. Слава Україні!"