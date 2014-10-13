На Донбасі бойовики використовують зброю, яка розриває все в голові - ЗМІ

Про це заявила мати загиблого учасника антитерористичної операції Людмила Манюк в ефірі програми "Хоробрі серця" на телеканалі "1+1".

За її словами, зброя, яка застосовується, колись була лише в футурологічній літературі. Йдеться, зокрема, про магнітно-резонансну зброю, яку застосували 11 вересня під Дебальцевим у Донецькій області. Манюк також пояснила, що цей вид озброєння спричиняє те, що "розривається все в голові".

Читайте такожРНБО: Українська армія здатна протистояти російським військам з Криму

"Я сподіваюсь, що після завершення війни ми будемо судити всіх злочинців за їхні дослідження і вбивства", - додала жінка.