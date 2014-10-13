Бойовики обстріляли позиції прикордонників біля Новоселівки.

Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби. «Ситуація на українсько-російському кордоні і на лінії розмежування між силами АТО і незаконними збройними формуваннями суттєво не змінилась, і залишається напруженою», - йдеться в повідомленні.

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«Бойових зіткнень з підрозділами Держприкордонслужби не було, в той же час тривали мінометні обстріли позицій прикордонників у Донецькій області. Так, вчора близько 16.30 з району населених пунктів Орлівка і Семенівка були обстріляні позиції прикордонників поблизу населеного пункту Новоселівка Перша. Втрат немає», - зазначає Держприкордонслужба.