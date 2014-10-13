Понад тисячу міжнародних спостерігачів зареєстровано на вибори в Україні
Центральна виборча комісія зареєструвала вже 1056 офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на сьогоднішньому засіданні було зареєстровано ще 546 міжнародних спостерігачів.
Зокрема, 134 - від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі; 185 - від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO); 144 - від Канадської місії спостереження за виборами (CANEOM); 49 - від Українського Конгресового Комітету Америки; 25 - від Міжнародної комісії з прав людини; 2 - від Французької Республіки; 3 - від Канади та 4 - від Японії.
Читайте такожСім партій мають шанс пройти до ВР - опитування Нагадаємо, раніше ЦВК зареєструвала 510 міжнародних спостеріачів. Таким чином, станом на сьогодні, зареєстровано 1056 міжнародних спостерігачів.