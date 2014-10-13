Понад тисячу міжнародних спостерігачів зареєстровано на вибори в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на сьогоднішньому засіданні було зареєстровано ще 546 міжнародних спостерігачів.

Зокрема, 134 - від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі; 185 - від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO); 144 - від Канадської місії спостереження за виборами (CANEOM); 49 - від Українського Конгресового Комітету Америки; 25 - від Міжнародної комісії з прав людини; 2 - від Французької Республіки; 3 - від Канади та 4 - від Японії.

Читайте такожСім партій мають шанс пройти до ВР - опитування Нагадаємо, раніше ЦВК зареєструвала 510 міжнародних спостеріачів. Таким чином, станом на сьогодні, зареєстровано 1056 міжнародних спостерігачів.