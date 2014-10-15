Україна направила РФ ноту протесту щодо незаконного "перепису населення" в Криму

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс, повідомляє зовнішньополітичне відомство України у Twitter.

Читайте такожКримчан зобов'язали протягом трьох місяців здати заборонену в РФ літературу«МЗС України направило МЗС РФ ноту протесту у зв’язку з проведенням в тимчасово окупованому Росією Криму так званого «перепису населення», - заявив Перебиийніс.

#Перебиийніс: МЗС України направ МЗС РФ ноту протесту у зв з проведен в тимчасово окупованому Росією Криму так званого «перепису населення» — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 15 октября 2014

Як повідомляв УНІАН, самопроголошена кримська влада з 14 жовтня розпочалаперепис населення.

Загалом у програмі перепису населення міститься 33 запитання: жителів півострова запитають про дату і місце народження, громадянство, етнічне походження. Також є запитання про рідну мову, міграцію, освіту, джерела засобів існування, економічну активність, подружній стан, народжуваність.

Окремий блок запитань присвячено житловим умовам (тип, час спорудження, матеріал зовнішніх стін, види благоустрою та санітарно-гігієнічні умови проживання, розмір загальної площі квартири або будинку, кількість житлових кімнат, наявність телекомунікацій).

Перепис планують провести протягом 12 днів, а результати будуть відомі у травні 2015 року.

Нагадаємо, всеукраїнський перепис населення проходив у 2001 році, кількість населення Криму, згідно з його результатами, становила 2,033 млн осіб.

Російська Федерація в березні, ігноруючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати обстановку на сході України.