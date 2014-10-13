В СБУ сподіваються, що зустріч Порошенка з Путіним допоможе звільнити заручників на Донбасі

СБУ сподівається, що зустріч президента Україна Петра Порошенка з російським колегою Володимиром Путіним цього тижня у Мілані розблокує процес звільнення заручників бойовиками на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві сказав радник голови СБУ Марк'ян Лубківський.

«Сподіваємось, що суттєвий прогрес у безперешкодній і безумовній передачі всіх заручників буде досягнуто під час найближчої зустрічі президента України Петра Порошенка з президентом Росії Володимиром Путіним у Мілані», - сказав Лубківський.

“Сподіваємось, цей процес буде розблокований, оскільки в нас є об'єктивні підстави так вважати”, - додав він.

За словами Лубківського, з української сторони немає будь-яких застережень щодо обміну заручниками за принципом “всіх на всіх”. Також Лубківський нагадав, що з моменту досягнення домовленості про припинення вогню на сході було звільнено з полону бойовиків понад 1,5 тис. громадян, з них 752 останнім часом.

Втім, констатував він, наразі в полонені у бойовиків все ще залишаються понад 500 співвітчизників. Лубківський ще раз зазначив, що процедура передачі заручників була призупинена через позицію бойовиків так званих «ДНР» і «ЛНР», які щоразу висували окремі додаткові вимоги.

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Водночас Лубківський висловив впевнення, що на процес обміну заручниками суттєво вплинуть нові губернатори Луганської та Донецької областей Геннадій Москаль та Олександр Кіхтенко.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Порошенко заявляв, що на саміті лідерів держав Європейського Союзу та Азії (ASEM) 16-17 жовтня у Мілані відбудеться низка переговорів, в тому числі і з Путіним, присвячених реалізації Мирного плану.

"Наступного тижня я вирушаю до Італії, до Мілана. Там відбудеться низка багато- та двосторонніх переговорів, присвячених реалізації нашого Мирного плану. Там має відбутися наша зустріч з Путіним. З одного боку – керівники ЄС та низки європейських країн разом з президентом України. З іншого – президент Російської Федерації. Я не маю жодних ілюзій - це будуть непрості переговори. Але я до них готовий», - підкреслив Порошенко.