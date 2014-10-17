В Росії у першокурсників хочуть забрати стипендії на Крим, студенти обіцяють протести

Передбачається, що зекономлені гроші дістануться кримським університетам і форуму «Таврида», повідомляє РБК з посиланням на матеріали Мінфіну до засідання урядової комісії з питань оптимізації та підвищення ефективності бюджетних витрат.

Пропозиції Мінфіну вже представлені в комісію і містять три варіанти пропозицій з оптимізації держпрограми «Розвиток освіти на 2013-2020 роки».

Найбільш радикальний передбачає скорочення витрат по цій програмі на 10% протягом трьох років, або на 42,4 млрд руб. вже в 2015 році.

Читайте такожЧерез Крим жителі Новосибірська втратили пенсій на 15 млрд рублівТакож запропонований сценарій, який містить перерозподіл коштів всередині держпрограми без скорочень, у документах Мінфіну значиться як «плановий сценарій».

Третій варіант передбачає зростання витрат на 10%. Як пояснили два джерела в уряді, він приведений довідково.

Читайте такожКримським студентам погрожують відрахуванням за гімн УкраїниОсновна пропозиція, що є в перших двох сценаріях, - перегляд фінансування на президентський проект «5/100». Інша пропозиція - скасування академічних стипендій до першої проміжної атестації студентам, які навчаються за програмами бакалаврату та спеціалітету. Економія по цій статті на 2015-2017 роки може скласти до 8,5 млрд руб.

Одночасно російські чиновники готуються збільшити витрати на освіту в окупованому Криму.

"Якщо таке рішення приймуть, студенти вийдуть на протести", - заявив лідер Російського студентського союзу Артем Хромов в коментарі каналу Дождь.