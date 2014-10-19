У Конотопі кандидат від Радикальної партії напав на агітаційний намет комуністів

Як повідомила УНІАН прес-секретар Громадянської мережі ОПОРА в Сумській області Ірина Стегній, інцидент стався 17 жовтня.

«Разом із кандидатом намет «прибирали» голова міськрайонного осередку Радикальної партії Спартак Сергієнко та невідома особа в камуфляжній формі з шевроном «Айдар», - зазначила Стегній.

Очевидці події повідомили спостерігачу ОПОРИ, що хлопці підійшли до намету і почали ображати агітаторів. Зокрема, лунали вигуки «Комуняку - на гіляку!» та закиди «Наші хлопці гинуть, а ви тут ще живі». Потім молодики перевернули та порвали намет, розкидали та порвали агітаційні газети. При цьому все це вони записували на відеокамеру.

Керівник штабу КПУ в Конотопі Анатолій Назаренко повідомив, що за даним фактом подав заяву до міліції.

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Тим часом у міському відділку міліції ОПОРІ повідомили, що заяву вони прийняли і проводиться перевірка.

Сам Тицький написав про цю подію на своїй сторінці у мережі Facebook: «Щойно прибрали агітаційний намет КПУ в Конотопі. Саме під їхніми прапорами почалась війна на Донбасі. Комуністів та регіоналів треба гнати в шию!».

Довідка УНІАН. Тицький є головою організації «Чорний комітет».