Безсмертний дав Морозу час до 16.00
Лідер фракції звернувся з листом до апарату ВР
Лідер депутатської фракції “Наша Україна” Роман Безсмертний просить апарат Верховної Ради надати інформацію про те, чи поінформувала фракція Соцпартії партнерів по коаліції демократичних сил про свій вихід з неї.
Про це йдеться у листі Безсмертного до керівника апарату Верховної Ради Валентина Зайчика, повідомляє прес-служба "Нашої України".
“Шановний Валентине Олександровичу! Прошу Вас надати мені офіційну інформацію щодо реєстрації в апараті Верховної Ради станом на 9 годину 10 липня 2006 року попередження депутатської фракції Соцпартії про вихід з коаліції демократичних сил, адресованого мені або депутатській фракції “Наша Україна”, - сказано у листі.
Безсмертний просить надати йому зазначену інформацію до 16 години понеділка.