”Біженка” з Нашої України не розуміє, чому має виходити з НУ-НС

Член фракції "Наша Україна – Народна самооборона" Оксана БІЛОЗІР заявляє про відсутність підстав для виходу з фракції.

Про це йдеться у коментарі О.БІЛОЗІР, оприлюдненому на сайті razom.

О.БІЛОЗІР наголосила: "На яких підставах виходити з фракції та складати депутатські повноваження? Наша фракція складається не тільки з членів партії, але також і з безпартійних".

Вона зазначила, що “на даний момент я є однією з безпартійних. Немає що навіть обговорювати".

Як повідомляв УНІАН, О.БІЛОЗІР 19 лютого з вийшла з лав партії “Народний Союз Наша Україна”.