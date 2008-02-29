”Біженка” з Нашої України не розуміє, чому має виходити з НУ-НС
19:40, 29 лютого 2008Політика
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Білозір: немає що навіть обговорювати
Член фракції "Наша Україна – Народна самооборона" Оксана БІЛОЗІР заявляє про відсутність підстав для виходу з фракції.
Про це йдеться у коментарі О.БІЛОЗІР, оприлюдненому на сайті razom.
О.БІЛОЗІР наголосила: "На яких підставах виходити з фракції та складати депутатські повноваження? Наша фракція складається не тільки з членів партії, але також і з безпартійних".
Вона зазначила, що “на даний момент я є однією з безпартійних. Немає що навіть обговорювати".
Як повідомляв УНІАН, О.БІЛОЗІР 19 лютого з вийшла з лав партії “Народний Союз Наша Україна”.
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