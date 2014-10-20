Рада не змогла включити в порядок денний проект закону про заборону російських серіалів

Як передає кореспондент УНІАН, депутати також не включили до порядку денного проект закону про внесення змін до деяких законів щодо захисту інформаційного телерадіопростору України (№4443а) та проект закону про внесення змін до Закону "Про телебачення та радіомовлення" (щодо визначення поняття національного аудіовізуального продукту та частки його у телерадіопрограмах) (№4143).

Жодна з цих пропозицій не набрала навіть 175 голосів.

Читайте такожСьогоднішнє засідання Ради закритоЗокрема, законопроектом №5036 статтю 9 Закону "Про телебачення і радіомовлення" після частини першої пропонувалося доповнити новою частиною 2, відповідно до якої мовник не має права розповсюджувати аудіовізуальні твори, серед головних героїв яких є працівник правоохоронних органів, збройних сил, спеціальних служб Російської Федерації та/або СРСР та/або Російської імперії (окрім аудіовізуальних творів радянського виробництва, що були вироблені до серпня 1991 року).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Верховної ради Олександр Турчинов заявляв, що народні депутати повинні підтримати заборону щодо трансляції по телебаченню «серіалів, у яких прославляються загарбники України, війська, які ведуть проти нас війну».