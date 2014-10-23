ОБСЄ оголосила початок регулярних польотів безпілотників у зоні АТО з 24 жовтня

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ОБСЄ.

Сьогодні спеціальна моніторингова місія ОБСЄ успішно провела перший політ неозброєних безпілотних літальних апаратів у присутності представників ЗМІ біля Маріуполя.

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“У п'ятницю у східній Україні, за сприятливих погодних умов, розпочнуться регулярні польоти безпілотників за завданнями”, - сказано в повідомленні.

Причому зазначається, що безпілотники Schiebel Camcopter® S-100 надані та обслуговуються австрійською компанією Schiebel за контрактом з ОБСЄ. Управління ними буде здійснюватися з дозволу та під керівництвом спостерігачів місії, а отримані дані будуть власністю ОБСЄ і призначатимуться виключно для використання спостережною місією.

“Використання місією безпілотників спрямоване на підтримку виконання її мандата шляхом додаткового збору інформації з повітря”, - сказано в повідомленні. Місія продовжуватиме моніторинг загальної ситуації з безпекою в Україні.

Безпілотники будуть використовуватися і для інших завдань, відповідно до мандата спостережної місії, таких як моніторинг і звітність про дотримання положень Мінських домовленностей. Окрім того, вони будуть використовуватися над територією на південь від Донецька до Азовського моря, і на сході загалом до українсько-російського кордону та на заході Донбасу - до лінії розмежування.

Раніше УНІАН писав, що місія ОБСЄ направила два перші безпілотники на Донеччину.