Адвокати Росії у Міжнародному суді ООН відмовились від подальшої співпраці з нею, у тому числі у справах проти РФ, які розпочала Україна.
Про це у Facebook повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
"Неможливо представляти на майданчиках, присвячених застосуванню права, державу, яка так цинічно його зневажає", – написав науковець світового масштабу, професор міжнародного права Паризького університету Алан Пелле, який до 24 лютого 2022 року був адвокатом Росії у Міжнародному суді ООН.
За словами Джапарової, у своєму відкритому листі "російським друзям" професор Пелле заявив, що "смертоносна атака росії … розтоптала" принципи міжнародного права, які визнаються усією цивілізованою спільнотою.
"Росія стала токсичною навіть для тих, хто попри все після 2014 року продовжував працювати на неї", - підсумувала заступниця очільника МЗС України.
Як повідомлялося, з 24 лютого триває масштабне російське вторгнення в Україну. Агресор обстрілює та руйнує ключові об'єкти інфраструктури, житлові квартали українських населених пунктів з використанням артилерії та ракет.