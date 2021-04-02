За словами секретаря РНБО, підтримка з боку стратегічних партнерів України є вкрай важливою для протидії російській гібридній загрозі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна розробляє різні сценарії реагування на спроби дестабілізації з боку РФ в регіоні.

Про це він сказав під час зустріч із послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою, повідомляє прес-служба РНБО.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання двостороннього безпекового співробітництва.

Співрозмовники також обмінялися думками в контексті ескалації російського впливу на сусідню Білорусь та підготовки до російсько-білоруських стратегічних навчань "Запад-2021".

За словами Данілова, апарат РНБО України здійснює цілодобовий моніторинг ситуації та розробляє різні сценарії реагування на розвиток подій.

"Росія, на жаль, не має наміру припиняти спроби дестабілізації ситуації в регіоні", - зазначив він, додавши, що підтримка з боку стратегічних партнерів України є вкрай важливою для протидії російській гібридній загрозі.

Секретар РНБО України висловив подяку канадській стороні за всебічну допомогу нашій державі. "Канада – це наш надійний друг і партнер", - сказав він.

Своєю чергою, посол заявила про незмінність підтримки з боку Канади України на шляху до відновлення територіальної цілісності і суверенітету над тимчасово окупованими територіями.

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Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США у Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

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Автор: Костянтин Гончаров