Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що за відпочинок на Мальдівах він платив мізерну суму, "навіть не в межах декларування" - всього 80 доларів за добу.
Про це політик розповів під час з'їзду партії, пише Страна.uа.
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Спочатку депутат спробував уникнути запитання журналістів - замість вартості своєї подорожі він розповів, скільки витратив часу на дорогу.
"Витратив два дні на те, щоб туди доїхати, півтора дня, щоб привітати свою дочку, якій виповнилося п'ять років, і півтора дня на дорогу додому", – сказав глава фракції.
Потім Арахамія уточнив, що платив за житло по 2 200 грн з людини за добу і близько 18 тисяч гривень за переліт.
"Там 80 доларів на людину для того, щоб жити. Я не пам'ятаю...десь 650 доларів на те, щоб доїхати", – заявив він.
Зазначимо, що фотографію з відпочинку нардепа нещодавно опублікував політолог Андрій Смолій. Знімок був зроблений в одному з найдорожчих курортних комплексів Amari Havodda Maldives. При цьому його прес-секретар не змогла прокоментувати журналістам правдивість цієї інформації. А сам політик на дзвінки не відповідав.
Згідно з інформацією на сайті Booking, ціна проживання в п'ятизірковому готелі становить мінімум 13 814 грн. Водночас люкс з басейном над водою обійдеться в 41 846 грн за одну людину.
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