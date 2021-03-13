Арахамія заявив, що їздив на Мальдіви, щоб привітати доньку – їй виповнилося п'ять років.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що за відпочинок на Мальдівах він платив мізерну суму, "навіть не в межах декларування" - всього 80 доларів за добу.

Про це політик розповів під час з'їзду партії, пише Страна.uа.

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Спочатку депутат спробував уникнути запитання журналістів - замість вартості своєї подорожі він розповів, скільки витратив часу на дорогу.

"Витратив два дні на те, щоб туди доїхати, півтора дня, щоб привітати свою дочку, якій виповнилося п'ять років, і півтора дня на дорогу додому", – сказав глава фракції.

Потім Арахамія уточнив, що платив за житло по 2 200 грн з людини за добу і близько 18 тисяч гривень за переліт.

"Там 80 доларів на людину для того, щоб жити. Я не пам'ятаю...десь 650 доларів на те, щоб доїхати", – заявив він.

Зазначимо, що фотографію з відпочинку нардепа нещодавно опублікував політолог Андрій Смолій. Знімок був зроблений в одному з найдорожчих курортних комплексів Amari Havodda Maldives. При цьому його прес-секретар не змогла прокоментувати журналістам правдивість цієї інформації. А сам політик на дзвінки не відповідав.

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Автор: Вікторія Гордієнко