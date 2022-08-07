Російська Федерації зараз прагне прийняти таку ж форму як і 300 років тому.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович впевнений, що РФ прагне захопити Україну, оскільки інакше не вийде побудувати імперію, якою вона була століття тому.

Таку думку він висловив у своєму Telegram-каналі.

"У Росії є форма (в арістотелівському сенсі), до якої вона завжди приходить. Це форма імперії, ставка в якій зроблена на систему. З вічним протиставленням Заходу. Російська Федерації зараз прагне прийняти таку ж форму як і 300 років тому. Як і 100 років тому", - зазначив він.

За словами Арестовича, українці "створювали цю форму і грали в ній важливу роль - від інженерії до адміністрування".

"Жодної великої війни Росія не виграла без України. Ми їм життєво необхідні. Без України РФ не буде цілісною імперією, якою хоче бути. Тому, вони намагаються захопити нас для спільного протистояння Заходу", - упевнений він.

Радник глави ОПУ вважає, що Україні своєю чергою необхідно "знайти нову форму, щоб не бігати від Сходу на Захід і навпаки".

Раніше заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що РФ може спробувати захопити нові території в разі успіху на Донбасі і півдні.

За словами президента України Володимира Зеленського, станом на початок червня Росія окупувала близько 20% території України.

Станом на початок серпня деокуповані 1060 українських населених пунктів.

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