Президент під час робочої поїздки до Херсонської області ознайомився з оперативною обстановкою та системою укріплень на адмінмежі з тимчасово окупованим півостровом.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що армія має бути готовою до того, що РФ в будь-який момент поверне свої війська до кордонів України

Як повідомили у прес-службі Офісу глави Української держави, про це він заявив під час відвідання передових позицій військовослужбовців на адміністративній межі з тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим.

"Ми сьогодні на Херсонщині. Бачимо наші позиції, перевіряємо готовність з точки зору техніки, наших бійців, наших бригад. Дуже важливо як на передовій, так і в резерві бачити стан наших військових, стан нашої армії – технічний і психологічний. Це важливо для того, щоб розуміти: те, що (російські – УНІАН) війська відходять, не значить, що армія не повинна бути готовою до того, що може в будь-який момент бути повернення (російських військ – УНІАН) військ до кордонів нашої країни", – сказав Зеленський.

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Також глава держави передав двом військовим підрозділам прилади нічного бачення та тепловізори.

Зеленський у Херсоні: деталі візиту

27 квітня Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Херсонській області.

У Херсоні запланована нарада глави держави щодо безпекової ситуації на адмінмежі з півостровом, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Одеській та Миколаївській областях.

Скупчення військ РФ біля кордону: довідка УНІАН

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

20 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що чисельність російських військовослужбовців на кордоні з Україною за тиждень збільшиться до понад 120 тисяч.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити "раптову перевірку" російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки "всіх поставлених цілей досягнуто".

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Автор: Костянтин Гончаров