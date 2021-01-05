Кабінет міністрів України призначив заступником міністра культури та інформаційної політики Артема Льозіна.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.
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«5 січня Кабінет міністрів прийняв розпорядження про призначення Льозіна Артема Сергійовича заступником міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації», - йдеться у повідомленні.
Льозін закінчив КПІ, здобувши ступінь магістра комп'ютерних наук і систем. Має 11-річний досвід управління діджитал-проектами і впровадження цифрових інновацій в корпоративній сфері.
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