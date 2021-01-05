Кабмін призначив заступника голови МКІП: відповідатиме за "діджиталізацію"

Сьогодні уряд прийняв розпорядження про призначення Льозіна заступником міністра культури та інформаційної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

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