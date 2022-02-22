США введуть санкції проти суверенного боргу РФ і російських фінансових інститутів.

Після нового звернення президента США Джозефа Байдена щодо ситуації навколо України і РФ, курс російського рубля, а також російські акції почали зміцнення.

Про це свідчать дані Мосбіржі на 21:55 за київським часом.

Так, курс долара до рубля знизився в порівнянні з денними максимумами і зупинився на позначці 78,45 рубля, хоча ще сьогодні вдень курс американської валюти піднімався до 80,5 рубля.

Просів також і євро, курс якого опустився до 89,33 рубля, його максимальне значення вдень становило 90,2 рубля.

Як повідомляв УНІАН, у сьогоднішній заяві президент США оголосив про новий пакет санкцій проти РФ.

"Ми вводимо санкції проти двох російських банків. Проти російського суверенного боргу. Ми також вводимо санкції проти російських еліт та їх сімей. Вони повинні страждати теж. Газопровід "Північний потік-2" буде заморожений. У разі подальших кроків ціна для Росії буде ще більшою", - зазначив американський лідер.

За даними російських ЗМІ, США введуть санкції проти суверенного боргу РФ і російських фінансових інститутів — ВЕБ і ПСБ. У списку не виявилося "Сбербанку" і ВТБ — російські видання повідомляють, що їх акції зросли більш ніж на 7,5%. Також, згідно із заявою Байдена, санкції торкнуться газопроводу "Північний потік-2", однак, як стверджують в РФ, акції "Газпрому" виросли на 4,2%. Сайт ВЕБ.РФ після оголошення про санкції США впав.

Нагадаємо, також під час виступу Байден висловив впевненість, що план президента Росії Володимира Путіна - просуватися далі вглиб України.

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