Президент США переконаний, що жорстокість Путіна не змусить українців капітулювати.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявляє, що президент Російської Федерації Володимир Путін опинився у надзвичайно складному становищі, але намагається своєю жорстокістю змусити українців капітулювати.

Про це президент США сказав на брифінгу.

Зокрема, у Байдена запитали про запровадження президентом РФ Володимиром Путіним воєнного стану на окупованих українських територіях.

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"Я думаю, що Володимир Путін відчуває, що опинився у надзвичайно складному становищі. І, як на мене, це показує, що його єдиний доступний інструмент - це жорстоке поводження з окремими українськими громадянами в Україні, аби спробувати залякати їх і щоб вони капітулювали. Вони не збираються цього робити", - наголосив Байден.

Воєнний стан на окупованих територіях України

Як відомо, 19 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ про запровадження "воєнного стану" на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Серед іншого, українських громадян можуть незаконно залучити до риття окопів і відновлення знищених загарбниками "систем забезпечення".

В Офісі президента України заявили, що для України це нічого не змінює та назвали запровадження "воєнного стану" на окупованих територіях лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням".

У МЗС також відреагували на указ Путіна і назвали документ нікчемним.

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