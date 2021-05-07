Питання надання нової воєнної допомоги – на стадії активного розгляду.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявляє, що США розглянуть запит України про надання озброєння.

Про це Блінкен сказав в інтерв'ю "Радіо свобода".

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На питання, чи розглядають США можливість надання Україні систем протиповітряної оборони, антиснайперських технологій або зенітних ракетних комплексів Patriot, він відповів: "Звичайно, ми розглянемо будь-який запит. Тут ключовим партнером України є Пентагон. Зараз ми думаємо над тим, яка додаткова допомога (крім тієї дуже значної допомоги, яку ми вже надали, зокрема оснащення) була б корисною для України саме зараз. Це питання на стадії активного розгляду".

Військова допомога Україні з боку США

За даними американських ЗМІ, у Білому домі нині оцінюють запити України про надання додаткових партій озброєння, оскільки біля кордонів країни зосереджено найбільше російських військ за останні майже 10 років. США можуть надати Україні додаткові партії переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin і боєприпасів.

21 квітня Комітет із закордонних справ Сенату США підтримав законопроект щодо безпекового партнерства з Україною. Ним передбачено збільшення обсягів військової допомоги Україні до 300 млн дол., включно з летальною зброєю.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав США розмістити в Україні зенітні ракетні комплекси MIM-104 Patriot.

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Автор: Віталій Саєнко