Ідею щодо розпуску Верховної Ради та відставки Кабінету міністрів підтримують понад 60% опитаних громадян України.
Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 2-3 лютого.
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Так, ідею розпуску парламенту та дострокові перевибори підтримують 63%, не підтримують – 30% респондентів.
Водночас відставку уряду і призначення нового Кабміну підтримують 62% опитаних, не підтримують – 29%.
Результати опитування також свідчать, що ідею відставки президента та призначення дострокових виборів глави держави підтримують 50%, не підтримують 46%.
"Протягом останніх двох місяців підтримка дострокових парламентських виборів зросла з 58 до 63%, президентських – з 39 до 50%, призначення нового КМУ – з 60 до 62%", - розповіли соціологи.
Як проводилося опитування
Опитування проводилося серед 2 тис. українців віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більш як 2,2%.
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