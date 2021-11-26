Зокрема, глава НАТО і держсекретар США обговорили повідомлення про нетипову військову активність РФ поблизу кордонів України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом для обговорення повідомлень про нетипову військову активність Росії поблизу кордонів України.

Про це повідомили в Держдепартаменті. Блінкен зазначив, що він з нетерпінням чекає зустрічі на рівні міністрів закордонних справ у Ризі наступного тижня і діалогу по всьому спектру питань, що стоять перед НАТО, повідомив представник Держдепартаменту Нед Прайс, передає Голос Америки.

Читайте такожNYT: У Байдена намагаються відмовити Путіна від повномасштабного вторгнення в УкраїнуІнших подробиць бесіди Блінкена і Столтенберга в Держдепі не повідомили.

Ситуація на кордоні РФ і України

11 листопада видання Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною. При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

Автор: Ірина Погоріла