Переговори на сьогоднішній день з РФ означатимуть лише те, що Росія виграла, переконаний радник голови ОПУ.

У України зараз об'єктивно немає "жодних мотивів", аби вести переговори з Росією.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю виданню "Бабель".

"Переговори на сьогоднішній день з РФ означатиме лише одне: що Росія виграла. … Сьогодні [переговори] - це зафіксована поразка України, зафіксована поразка Європи, демократичних цінностей як такий. І після цього піде карколомне падіння всієї системи безпеки глобальної, системи цінностей, до яких ми відносимо себе. … Будь-які переговори сьогодні з наявними вхідними можливостями вони б зафіксували цивілізаційну катастрофу. Ви готові піти на це? Ціна, яку зараз Україна вже заплатила, і яку ми платимо, вона набагато вище, ніж можливість прямо сьогодні припинити вогонь", – заявив Подоляк, коментуючи думку британського експерта з питань України Тімоті Еша про те, що мирні переговори можуть відновитися приблизно в листопаді 2022 року у випадку здобуття ЗСУ стратегічної переваги на Херсонщині.

За словами радника голови ОПУ, мирні переговори сьогодні не вирішують жодного питання для України. Зокрема, фіксація нової лінії розмежування з Росією для України означатиме фіксацію нових "кримінальних анклавів", які за допомогою пропаганди РФ використає для того, щоб згодом почати нову війну, вважає Подоляк.

"Ми отримаємо війну з іншими мотивами, іншими виконавцями через півроку-рік. Якщо ми отримаємо нову лінію розмежування, вся центра і південна Україна залишиться без людей та в руїнах. Ніхто не вкладатиме гроші, ніхто не повертатиметься в домівки, які знаходяться на лінії війни - відкладеної війни. Ми отримаємо занепад економіки, занепад соціальних відносин. Тобто сьогоднішній переговорний процес - це те саме, що Путін хотів - знищення української державності, лише іншим шляхом", - переконаний він.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається віддавати свої території. А якщо Росія спробує анексувати тимчасово захоплені регіони на півдні за допомогою так званих "референдумів", то переговори з нашою країною будуть для неї закриті.

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що шанс для переговорів з Росією можливий тільки з партнерами України за столом.

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