Сержанта Євгенія Курасова вбив снайперський постріл поблизу села Піски.

8 липня через ворожий постріл на Донбасі, поблизу села Піски, загинув один український військовий. 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського розповіла, що загиблому військовому було лише 24 роки.

Про це командування та особовий склад мотопіхотної бригади повідомили у Facebook.

Загинувший Курасов Євгеній Олександрович був заступником командира бойової машини, навідником та оператором механізованого взводу механізованої роти військової частини А4532. На Донбас військовий приїхав з села Локня Сумської області.

Читайте такожКива влаштував перепалку з ветераном АТО в елітному готелі Туреччини (відео)"Причина загибелі - ведення снайперського вогню противником.Поранення були несумісні з життям. Вдома 24-х річного військовослужбовця чекала дружина з дитиною. Командування та особовий склад 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім.гетьмана І.Виговського висловлює щирі співчуття родині, друзям та близьким товаришам загиблого.Світла пам'ять та спокій..Герої в наших серцях", - додається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, бойовики різко збільшили обстріли на Донбасі. Протягом 8 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

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Автор: Поліна Кузенко