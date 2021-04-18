Відповідну ноту направлять посольству РФ вранці 19 квітня.

У відповідь на висилку українського консула з Росії Київ вишле старшого дипломата з посольства РФ.

Читайте такожВ українському МЗС затримання консула назвали спланованою провокацією РосіїПро це розповів заступник глави МЗС Євген Єнін, повідомляє «Україна-24».

«Ми вчинили досить симетрично в цій ситуації. Таким чином, ми додатково зможемо перевірити мобілізаційну готовність російських дипломатів тут. Старший дипломат - це один з радників посольства Росії в Києві, його прізвище Черніков», - сказав Єнін.

Відповідну ноту направлять російському посольству вранці 19 квітня.

Затримання консула України в Санкт-Петербурзі: що відомо

16 квітня співробітники ФСБ затримали консула Генерального консульства України у Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка.

У спецслужбі стверджували, що Сосонюк нібито намагався отримати закриту інформацію, що міститься в базах даних російських правоохоронних органів.

У відомстві підкреслили, що така діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і носить «явно ворожий характер щодо Російської Федерації».

В українському МЗС висловили обурення інцидентом.

Згодом стало відомо, що Росія висилає українського консула, затриманого в Петербурзі.

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Автор: Катерина Шварц