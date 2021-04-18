МЗС вишле російського дипломата / фото УНІАН

У відповідь на висилку українського консула з Росії Київ вишле старшого дипломата з посольства РФ.

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«Ми вчинили досить симетрично в цій ситуації. Таким чином, ми додатково зможемо перевірити мобілізаційну готовність російських дипломатів тут. Старший дипломат - це один з радників посольства Росії в Києві, його прізвище Черніков», - сказав Єнін.

Відповідну ноту направлять російському посольству вранці 19 квітня. 

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Автор: Катерина Шварц