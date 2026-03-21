'Цукерково-букетний період' у відносинах України з ЄС закінчився, – The Economist

Однак говорити про "розлучення" поки що зарано.

Після чотирьох років майже подружнього союзу Україна та її європейські партнери переживають період розладу. Про це пише авторитетний журнал The Economist.

"Навіть у найщасливіших шлюбах трапляються сварки. Те саме стосується й геополітичних союзів. Коли партнери беруться за важливу справу, чи то виховання дітей, чи, можливо, протидії неоімперським планам російського деспота, певне тертя цілком очікуване", – йдеться у публікації.

Журналісти наголошують, що постійні суперечки викликає питання поставок російської нафти до Європи, які тривають досі. Недавній епізод з нафтопроводом "Дружба" навіть вилився у взаємні звинувачення у шантажі. Також європейцям не подобається наполеглива вимога України прийняти її до складу ЄС якомога швидше.

Проблем у взаєминах ЄС з Україною додає й Дональд Трамп. Під час останнього епізоду напруженості навколо Гренландії Зеленський звинуватив Європу в геополітичній слабкості замість того, щоб стати на її бік.

При цьому The Economist зазначає, що про "розлучення" України з ЄС говорити ще зарано, оскільки все виглядає так, що партнери просто не можуть обійтися один без одного.

"Так, після чотирьох років майже подружньої солідарності Україна та її європейські партнери переживають період подружніх розбіжностей. Однак побоювання щодо розлучення були б передчасними. Швидше навпаки, пара може вийти з цього бурхливого періоду сильнішою. У геополітиці, як і в шлюбі, найгучніші суперечки часто виникають між партнерами, які розуміють, що просто не можуть піти", – йдеться в публікації.

Як писав УНІАН, на саміті в Брюсселі Віктор Орбан відмовився підтримати кредит ЄС Україні на 90 млрд євро, незважаючи на тиск інших лідерів, що загострило внутрішні суперечності в Союзі. Напруга посилилася після жорсткого виступу Володимира Зеленського та суперечки навколо нафтопроводу "Дружба", який Орбан використовував як політичний аргумент.

Рішення відклали до наступного саміту, розраховуючи, що ситуація зміниться після виборів в Угорщині, де можливе ослаблення позицій Орбана.

Вас також можуть зацікавити новини: