Прем'єр-міністр Італії стала на бік Орбана у конфлікті з Україною, - Politico

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні порушила солідарність з більшою частиною ЄС, висловивши співчуття до позиції прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо України на закритому засіданні європейського саміту в четвер. Про це повідомили Politico п'ять дипломатів, обізнаних із конфіденційними обговореннями.

За інформацією видання, вона заявила своїм колегам, що розуміє причини, через які угорський лідер розлютив блок, порушивши своє слово і відмовившись від кредиту в розмірі 90 мільярдів євро Україні після того, як схвалив його в грудні.

Зазначається, що хоча і Мелоні, і Орбан - праві, але італійська лідерка загалом дотримується основної лінії ЄС, в якій угорський уряд розглядається як обструкціоністський.

Хоча Мелоні на зустрічі підкреслила, що особисто вона, як і раніше, підтримує негайне надання кредиту Україні, вона заявила, що розуміє позицію Орбана, якому наступного місяця мають відбутися вибори.

Один із п'яти дипломатів процитував її слова про те, що позиція Орбана "нормальна", тому що "все змінюється" і що "якби я була в такій самій ситуації, я б це зрозуміла".

Важливо, що італійський уряд це спростував. Представник офісу Мелоні в Римі заявив:

"Заява, яку приписують прем'єр-міністру, є абсолютно безпідставною".

Зазначається, що всім дипломатам, цитованим у цій статті, було надано анонімність, щоб вони могли вільно говорити про дискусії, які не проводилися публічно. Ніхто з них не був присутній у кімнаті, оскільки там були майже виключно лідери.

За інформацією видання, оголошення у вівторок про те, що ЄС домовився з українським урядом про фінансування ремонту та направлення на місце місії для встановлення фактів, не змогло подолати заперечення Орбана у четвер.

За словами дипломатів, Орбан раніше виявляв конструктивний підхід, і слід очікувати, що він відмовиться від свого вето, якщо трубопровід буде знову відкрито.

Червоні лінії у питанні кредиту для України

Видання пише, що більшість інших лідерів ЄС відреагували з люттю у четвер вранці, коли стало ясно, що Орбан не має наміру поступатися у питанні кредиту. Голова Європейської ради Антоніу Коста назвав це рішення "неприйнятним" і безпрецедентним порушенням "червоної лінії" у поведінці.

За винятком Угорщини та Словаччини, решта 25 країн відтоді опублікували спільну заяву, вітаючи рішення про надання кредиту в розмірі 90 мільярдів євро та закликаючи до "першого траншу для України до початку квітня".

Блокування кредиту для України

Угорщина та Словаччина блокують виділення коштів, для чого необхідне схвалення всіх урядів країн ЄС. Будапешт пов'язав свою згоду з вимогами України відремонтувати трубопровід "Дружба", по якому російська нафта надходить до Угорщини і який був пошкоджений російським безпілотником у січні, через кілька тижнів після того, як усі 27 країн ЄС підтримали план надання кредиту.

Politico писало, що лідерам ЄС не вдалося переконати Орбана відмовитися від свого опору у наданні кредиту на суму 90 млрд євро для фінансування військових потреб України. Зазначалося, що кредит обговорювали півтори години. Однак ця дискусія не привела до чіткого шляху до угоди.

Вас також можуть зацікавити новини: