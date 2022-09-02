Секретар РНБО зазначив, що в питання визволення своїх територій Україна не радитиметься з партнерами.

Влада України ні з якою державою не має погоджувати звільнення своїх власних територій.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

На питання про те, чи узгоджене звільнення окупованого Росією Криму з Лондоном, Вашингтоном, Берліном або Варшавою Данілов відповів так:

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"Ми не маємо узгоджувати звільнення наших територій. Якщо мова йшла про незастосування на певних етапах озброєння, яке ми отримали від Сполучених Штатів, по об’єктах на території Російської Федерації – це трошечки інша справа".

Як повідомляв УНІАН, Данілов заявив, що Росія потихеньку розхитується, її "колонії" хочуть відділитися. За його словами, Росія вже починає потроху "розхитуватися", а ті народи, які вона колись колонізувала, нині хочуть відділитися. Говорити про те, що буде з РФ після перемоги України, можна буде лише тоді, коли країна-агресор втратить усі свої "колонії".

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