Поки що немає конкретної дати зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена.

Під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена в Київ обговорювалося питання можливої зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він заявив, що поки що немає конкретної дати зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена.

"Але є підстави вважати, що ця зустріч невдовзі відбудеться, оскільки є зацікавленість на високому рівні – і з боку українського президента, і ми почули від держсекретаря про таку зацікавленість з боку президента Байдена", - заявив очільник ОП.

Також Єрмак нагадав, що 2021 рік є особливим роком для України, адже цьогоріч наша держава святкує 30-річчя незалежності.

"Тому є велике сподівання побачити президента Байдена в Україні в цьому році", – додав він.

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Що цьому передувало

Президент Володимир Зеленський на зустрічі держсекретарем США Ентоні Блінкеном запросив президента США Джозефа Байдена відвідати Україну.

Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив, що для візиту президента США Джозефа Байдена до України "знайдуть час".

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Автор: Олег Давигора