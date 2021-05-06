Державний секретар США Ентоні Блінкен зауважив, що нині у світі триває пандемія, через яку «досить складно» організовувати закордонні візити.

Державний секретар США Ентоні Блінкен запевняє, що для візиту президента США Джозефа Байдена до України "знайдуть час".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським за підсумками їхньої зустрічі.

Читайте такожВізит Блінкена до Києва: всі подробиці українсько-американських переговорів (онлайн-трансляція)Зеленський зазначив, що запросив Байдена приїхати до України з офіційним візитом цього року.

"Я не знаю, в якому форматі може статися ця зустріч. Це залежить від двох країн. Зараз запрошення від нашої країни президент Сполучених Штатів отримав", - сказав він.

Президент України висловив сподівання, що зможе цього року зустрітися з Байденом. За його словами, це буде важлива для обох країн зустріч.

Своєю чергою Блінкен подякував за це запрошення.

"Я вдячний за запрошення, яке я передам президенту Байдену, як тільки я повернуся, для того, щоб відвідати Україну, і для можливості мати зустріч з вами. Зокрема, після того, як ми мали дуже гарну дискусію з вами. Ми знайдемо відповідний час, коли ми зможемо приїхати до України", - сказав він.

Водночас Блінкен зауважив, що нині у світі триває пандемія, через яку "досить складно приїжджати з візитами" в інші країни.

"Він (Байден - УНІАН), можливо, найближчим часом зможе виїжджати з країни й приїде до України, коли зможе", - підсумував Блінкен.

Візит Блінкена в Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває з дводенним візитом в Україні. Держсекретар має намір підкреслити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі агресії Росії, що триває.

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Автор: Тетяна Поляковська