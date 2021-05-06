Державний секретар США Ентоні Блінкен запевняє, що для візиту президента США Джозефа Байдена до України "знайдуть час".
Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським за підсумками їхньої зустрічі.
Читайте такожВізит Блінкена до Києва: всі подробиці українсько-американських переговорів (онлайн-трансляція)Зеленський зазначив, що запросив Байдена приїхати до України з офіційним візитом цього року.
"Я не знаю, в якому форматі може статися ця зустріч. Це залежить від двох країн. Зараз запрошення від нашої країни президент Сполучених Штатів отримав", - сказав він.
Президент України висловив сподівання, що зможе цього року зустрітися з Байденом. За його словами, це буде важлива для обох країн зустріч.
Своєю чергою Блінкен подякував за це запрошення.
"Я вдячний за запрошення, яке я передам президенту Байдену, як тільки я повернуся, для того, щоб відвідати Україну, і для можливості мати зустріч з вами. Зокрема, після того, як ми мали дуже гарну дискусію з вами. Ми знайдемо відповідний час, коли ми зможемо приїхати до України", - сказав він.
Водночас Блінкен зауважив, що нині у світі триває пандемія, через яку "досить складно приїжджати з візитами" в інші країни.
"Він (Байден - УНІАН), можливо, найближчим часом зможе виїжджати з країни й приїде до України, коли зможе", - підсумував Блінкен.
Візит Блінкена в Україну
Держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває з дводенним візитом в Україні. Держсекретар має намір підкреслити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі агресії Росії, що триває.
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