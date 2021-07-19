Держбюро розслідувань почало кримінальне провадження через рішення Верховного суду визнати незаконним указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду.
Як повідомляє Судово-юридична газета, 15 липня 2021 року головне слідче управління ДБР розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 62021000000000603 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків).
У зв'язку з цим, старший слідчий ДБР Кирило Петрухін попросив Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду (КАС ВС) надати ДБР:
- належним чином завірену копію справи № 9901/96/21, рішення колегії суддів КАС ВС від 14 липня 2021 року, а також журнали судових засідань у даній справі;
- дані автоматизованої системи документообігу КАС ВС про рух документів справи № 9901/96/21 та розподіл позову;
- копії записів технічної системи, яка фіксувала хід судового засідання при розгляді справи № 9901/96/21.
Відповідні документи КАС ВС повинен передати до 21 липня.
Як пише видання, слідчий зазначив, що дане кримінальне провадження перебуває "на посиленому відомчому контролі з боку керівництва Державного бюро розслідувань".
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- Слідством встановлено, що у жовтні 2018 року в одному із кафе Києва Тупицький, який на той час обіймав посаду заступника голови КСУ, підкупив свідка у кримінальному провадженні. Свідок мав відмовитися від показань або дати "потрібні" показання на користь колишнього голови Вищого господарського суду України, який був у статусі підозрюваного.
- Крім того, за даними слідства, Тупицький у 2018 та 2019 роках тричі надавав неправдиві показання на користь колишнього голови ВГСУ у справі про протиправне заволодіння майновими активами Зуївського енергомеханічного заводу, що у місті Зугресі Донецької області.
- Таким чином, його обвинувачують наданні завідомо неправдивих показань, поєднаних зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України), та підкупі свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 Кримінального кодексу України). У разі доведення вини Тупицькому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років.
- Президент України Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КС, а потім підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Президент назвав його "особою, яка протягом довгих років шкодила державним інтересам України".
- 14 липня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду визнав незаконним і скасував указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України.
- Своєю чергою, в Офісі президента заявили, що вважають рішення КАС ВС спробою захистити корупційну систему і збираються подавати апеляцію на це рішення. У Зеленського вважають, що Тупицького намагаються повернути, щоб він "організував знищення судової реформи тим же антиконституційним способом, яким була знищена, наприклад, кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях".
- У Верховному суді пояснили, що президент України зобов'язаний діяти лише в межах повноважень, визначених Конституцією та законами України. Колегія суддів вважає, що видання президентом акта про скасування указу про призначення особи на посаду судді КСУ є порушенням встановлених Конституцією та законами України гарантій незалежності та недоторканності судді КСУ.
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