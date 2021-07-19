Зазначається, що кримінальне провадження перебуває "на посиленому відомчому контролі з боку керівництва Державного бюро розслідувань".

Держбюро розслідувань почало кримінальне провадження через рішення Верховного суду визнати незаконним указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду.

Як повідомляє Судово-юридична газета, 15 липня 2021 року головне слідче управління ДБР розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 62021000000000603 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків).

У зв'язку з цим, старший слідчий ДБР Кирило Петрухін попросив Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду (КАС ВС) надати ДБР:

належним чином завірену копію справи № 9901/96/21, рішення колегії суддів КАС ВС від 14 липня 2021 року, а також журнали судових засідань у даній справі;

дані автоматизованої системи документообігу КАС ВС про рух документів справи № 9901/96/21 та розподіл позову;

копії записів технічної системи, яка фіксувала хід судового засідання при розгляді справи № 9901/96/21.

Відповідні документи КАС ВС повинен передати до 21 липня.

Як пише видання, слідчий зазначив, що дане кримінальне провадження перебуває "на посиленому відомчому контролі з боку керівництва Державного бюро розслідувань".

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Конституційна криза в Україні

Слідством встановлено, що у жовтні 2018 року в одному із кафе Києва Тупицький, який на той час обіймав посаду заступника голови КСУ, підкупив свідка у кримінальному провадженні. Свідок мав відмовитися від показань або дати "потрібні" показання на користь колишнього голови Вищого господарського суду України, який був у статусі підозрюваного.

Крім того, за даними слідства, Тупицький у 2018 та 2019 роках тричі надавав неправдиві показання на користь колишнього голови ВГСУ у справі про протиправне заволодіння майновими активами Зуївського енергомеханічного заводу, що у місті Зугресі Донецької області.

Таким чином, його обвинувачують наданні завідомо неправдивих показань, поєднаних зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України), та підкупі свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 Кримінального кодексу України). У разі доведення вини Тупицькому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років.

Президент України Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КС, а потім підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Президент назвав його "особою, яка протягом довгих років шкодила державним інтересам України".

14 липня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду визнав незаконним і скасував указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України.

Своєю чергою, в Офісі президента заявили, що вважають рішення КАС ВС спробою захистити корупційну систему і збираються подавати апеляцію на це рішення. У Зеленського вважають, що Тупицького намагаються повернути, щоб він "організував знищення судової реформи тим же антиконституційним способом, яким була знищена, наприклад, кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях".

У Верховному суді пояснили, що президент України зобов'язаний діяти лише в межах повноважень, визначених Конституцією та законами України. Колегія суддів вважає, що видання президентом акта про скасування указу про призначення особи на посаду судді КСУ є порушенням встановлених Конституцією та законами України гарантій незалежності та недоторканності судді КСУ.

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Автор: Олександр Топчій