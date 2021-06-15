Чорний подав з дисертацію такі ж підроблені документи, що й Кива.

Депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Чорний у березні 2021 року з фальсифікаціями захистив кандидатську дисертацію у Міжрегіональній академії управління персоналом (МАУП).

Про це повідомляє журналіст Данило Мокрик, йдеться у сюжеті Bihus.Info.

Заступником голови Спеціалізованої вченої ради у Чорного був Володимир Гурковський – науковий керівник Іллі Киви.

Автор розслідування вказує, що Чорний подав до своєї дисертації довідку про практичне дослідження, як і Кива, з очевидно підробленим підписом Ольги Руденко.

Читайте такожЗеленський розповів, чи планує розпускати РадуНа запитання журналістів щодо підробки документів Чорний відповів: «Я не знаю такого, що в мене є якесь щось, що не відповідає законодавству України».

Крім того, Чорний услід за Кивою подав у науковій роботі посилання на сфальсифіковану збірку матеріалів науково-практичної конференції у МАУП у 2018 році. Журналісти дослідили збірку і не виявили там вказаних матеріалів Чорного, що підтвердила й координаторка конференції Оксана Пархоменко-Куцевіл. А сам депутат заявив, що вона «щось наплутала».

Мокрик додав, що розміщував файли з дисертаціями Киви та Чорного на сайтах вишів один і той же автор «DOVGAL».

У квітні кандидатську дисертацію захистив депутат від ОПЗЖ Ілля Кива у сфері державного управління.

Сам захист пройшов гучно – на захід не пускали «неакредитованих» журналістів, а двері до аудиторії в Інституті підготовки кадрів блокувала група молодиків спортивної статури. Члени комісії після тригодинного виступу Киви підтримали його роботу одноголосно.

Bihus.Info з’ясував, що Ілля Кива підробив документи до кандидатської, а також засумнівався в авторстві депутата. Після скандалу наукового керівника Киви Володимира Гурковського звільнили.

У червні МОН все ж вирішило перевірити дослідження Киви – всі необхідні матеріали передадуть експертній раді з державного управління. У випадку затвердження результатів Кива буде отримувати +5% до зарплати за науковий ступінь.

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Автор: Яна Ставська