Російську вакцину народна обраниця назвала низькосортним продуктом з непідтвердженою ефективністю.

Депутат партії "Слуга народу", голова підкомітету з питань видатків держбюджету Леся Забуранна пояснила відмову України від російської вакцини "Супутник V".

Читайте такожКулеба: російська вакцина від COVID-19 - це гібридна зброя проти УкраїниНа своїй сторінці у Facebook вона написала, що уряд не може ризикувати здоров'ям громадян. Влада працює над отриманням якісних західних COVID-вакцин.

"Ми не можемо ризикувати здоров'ям наших громадян, тому закупимо тільки найкращі вакцини на ринку, якими можна буде користуватися безпечно й ефективно.

Уряд працює над отриманням якісних західних вакцин замість купівлі російської, тому що українці повинні мати доступ до перевірених і безпечних, а не продуктів із сумнівною ефективністю", - наголосила Забуранна.

Що відомо про російську вакцину

У серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу - «Супутник V». Путін також стверджував, що одна з його доньок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародній науковій громадськості жодних даних про випробування вакцини, що підтверджують, що вона безпечна й ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.

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Автор: УНІАН