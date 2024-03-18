За словами Андрія Юсова, після виборів мобілізація у Росії може посилитися.

Вибори президента в Росії показали світові, що Путін не може втримати ситуацію у своїй країні, заявив в ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов.

"Слова людини, схожої на Путіна, не мають жодного значення. Весь світ побачив, що Путін вже не той. Ті події, які розгортаються в Білгородській та Курській областях, кібератаки по РФ, інциденти на об'єктах військової, економічної інфраструктури, показали, що диктатор не здатен у важливий для себе період тримати ситуацію під контролем. Це був важливий сигнал і для Китаю і країн Глобального Півдня, які дуже уважно спостерігають за ситуацією, вони зрозуміли, що диктатор не може втримати ситуацію у своїй країні", – сказав Юсов.

Він також додав, що мобілізаційні заходи в РФ не зупинялися. А після "виборів", вона може посилитися і нести "більш відкритий характер". Крім того, Юсов прокоментував події на виборчих дільницях, де росіяни підпалювали кабінки та заливали зеленкою урни для голосування.

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"На Росії залишається велика кількість людей, які готові чинити опір режиму і роблять це в різний спосіб. Хтось може спалити виборчу кабінку, а хтось зі зброєю в руках, як російські добровольці РДК, "Свободи Росії", Сибірського легіону готові звільняти власну Батьківщину від режиму Путіна, що вони зараз успішно і роблять", – каже Юсов.

Вибори Путіна в Росії: що треба знати

Напередодні у РФ закінчилося триденне голосування за президента країни. За даними екзит-полів, чинний очільник Кремля "набирає" 87% голосів.

З перемогою Путіна привітали друзі Кремля – Північна Корея, Іран, Венесуела, Китай та Узбекистан. Втім, офіційно ЦВК ще не закінчила підрахунок голосів.

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