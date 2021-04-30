Коментуючи характер військової присутності Росії біля кордонів України, Беррьє заявив, що, імовірно, дії Росії були "частиною триваючої кампанії примусити Україну поступитись вимогам Кремля".

Перспективи вирішення конфлікту на Донбасі у короткотерміновій перспективі є малоймовірними, а присутність там очолюваних Росією військ залишається реальним інструментом примусу для Кремля навіть якщо Москва вирішить здійснити деескалацію своєї конвенційної військової поведінки.

Читайте такожМакрон зателефонував Путіну й нагадав про Україну: просить відвести війська Про це у письмових свідченнях наданих Комітету Сенату США зі збройних сил заявив очільник Розвідувального управління міоборони США генерал-лейтенант Скотт Беррьє.

Коментуючи характер військової присутності Росії біля кордонів України раніше цього місяця, Беррьє заявив, що, імовірно, дії Росії були "частиною триваючої кампанії примусити Україну поступитись вимогам Кремля".

"На Кримському півострові, на додаток до нещодавніх розміщень сил, Москва продовжує посилювати свою довготермінову військову присутність, щоб стримати морські та повітряні операції Заходу, бути здатною до проекції військової сили у регіон, та заявити про її рішучість утримувати півострів", - також заявив очільник Розвідуправління у свої коментарях щодо України.

Як повідомляє "Голос Америки" у своїх свідченнях перед Комітетом Сенату США зі збройних сил Беррьє назвав збройні сили Росії "екзистенційною загрозою для США".

Стягування військ РФ до кордону України

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

20 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що чисельність російських військовослужбовців на кордоні з Україною за тиждень збільшиться до понад 120 тис.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити "раптову перевірку" російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки "всіх поставлених цілей досягнуто".

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Автор: Ірина Погоріла