Президент Володимир Зеленський заявив, що процес відведення військ РФ від кордонів України необхідно оцінювати за його результатами – напруга скорочуватиметься пропорційно до того, скільки військ буде відведено.
Читайте такожУ РФ показали ролик, як вони виводять війська з Криму: Україна відреагувалаПро це він сказав в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, передає прес-служба Офісу президента.
«Повідомлення з Росії про відведення військ від нашого кордону до місць постійної дислокації зменшують напругу, це логічно. Але потрібно оцінювати цей процес за його результатами – напруга скорочуватиметься пропорційно до того, скільки військ буде відведено», - наголосив він.
Президент відзначив, що українська сторона з першого дня цієї кризової ситуації говорила про те, що будь-яке розширення агресії та залякування військами не дасть користі нікому.
Стягування військ РФ до кордону України
У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.
20 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що чисельність російських військовослужбовців на кордоні з Україною за тиждень збільшиться до понад 120 тис.
22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити "раптову перевірку" російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки "всіх поставлених цілей досягнуто".
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