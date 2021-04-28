За словами президента, гарантій спокою та повної безпеки на континенті не буде, поки немає миру на сході України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що процес відведення військ РФ від кордонів України необхідно оцінювати за його результатами – напруга скорочуватиметься пропорційно до того, скільки військ буде відведено.

Читайте такожУ РФ показали ролик, як вони виводять війська з Криму: Україна відреагувалаПро це він сказав в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, передає прес-служба Офісу президента.

«Повідомлення з Росії про відведення військ від нашого кордону до місць постійної дислокації зменшують напругу, це логічно. Але потрібно оцінювати цей процес за його результатами – напруга скорочуватиметься пропорційно до того, скільки військ буде відведено», - наголосив він.

Президент відзначив, що українська сторона з першого дня цієї кризової ситуації говорила про те, що будь-яке розширення агресії та залякування військами не дасть користі нікому.

Стягування військ РФ до кордону України

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

20 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що чисельність російських військовослужбовців на кордоні з Україною за тиждень збільшиться до понад 120 тис.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити "раптову перевірку" російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки "всіх поставлених цілей досягнуто".

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Автор: Костянтин Гончаров