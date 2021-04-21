Полковник запасу Олег Жданов заявив, що не треба драматизувати ситуацію з розміщенням військ і ракетних комплексів противника в прикордонних областях.

Міністерство оборони Росії повідомило про перекидання у Воронезьку область оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер". Військові експерти України оцінили загрозу від цих комплексів.

Читайте такожРНБО розробляє різні сценарії реагування через стягування військ РФ - ДаніловПолковник запасу Олег Жданов в коментарі РБК-Україна заявив, що не потрібно драматизувати ситуацію з розміщенням військ і ракетних комплексів противника в прикордонних областях.

"До нашого кордону там близько 200-250 км. Вона (система, - ред.) і раніше виходила на таку відстань, але нас чомусь цим ніхто не лякав", - зазначив експерт.

Військовий експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, у свою чергу, зазначив, що перекидання "Іскандерів" до українського кордону для наступальних дій не має сенсу.

Він підкреслив, що "Іскандери" і ракетні комплекси, що знаходяться на плавзасобах Чорноморського флоту, включаючи крилаті ракети "Калібр" дійсно здатні завдавати ударів без необхідності розгортання в бойові порядки.

"Розуміючи, що потенціал дальності ураження цих комплексів може досягати 2 тис. км, дислокація цих систем, умовно кажучи, значення не має", - пояснив він.

Перехоплення таких крилатих ракет, що летять на малій висоті і з великою швидкістю, дуже складне завдання для ППО, зазначив він.

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Автор: Ірина Погоріла