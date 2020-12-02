Також ухваленим законом уточнено назви закладів освіти, під час навчання в яких діти, що досягли 18 років, мають право проживати в прийомній сім’ї або дитячому будинку сімейного типу.

Верховна Рада України ухвалила урядовий закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яким встановлено інвалідність (№3594).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення з подальшим техніко-юридичним редагуванням проголосували 317 народних депутатів із 346, зареєстрованих у сесійній залі.

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Законом встановлюється, що особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким встановлено інвалідність, за їхнім вибором можуть продовжити проживати та виховуватися у прийомній сім’ї до досягнення ними 23-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти.

Такі ж норми встановлюються щодо проживання таких дітей в дитячих будинках сімейного типу.

Також законом уточнено назви закладів освіти, під час навчання в яких діти, які досягли 18 років, мають право проживати в прийомній сім’ї або дитячому будинку сімейного типу. Нині у відповідному положенні Сімейного кодексу вказується, що прийомні діти проживають і виховуються у прийомній сім'ї до досягнення 18-річного віку, а в разі навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації – до його закінчення. За новим формулюванням, це заклади загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти.

Законом прийомним дітям та вихованцям після досягнення 18-річного віку надано право вибору щодо проживання у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу до закінчення закладу освіти.

Серед іншого, в законі України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" встановлюється, що місцева влада забезпечує прийомним дітям та вихованцям дитячих будинків сімейного типу надання додаткових соціальних (підтримане проживання, денний догляд, соціальна реабілітація та інші), медичних, реабілітаційних та інших послуг. Це встановлено з метою підготовки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа до самостійного життя після вибуття з прийомних сімей або дитячих будинків сімейного типу.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 3 місяці з дня набрання ним чинності.

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Автор: Тетяна Поляковська