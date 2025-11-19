Усі факти вказують на російську причетність до вибухів на польській залізниці.

Польща та Україна домовились тісно співпрацювати щодо потенційних загроз, з якими стикаються обидві країни. Зокрема, обидві країни створюють спільну групу, яка працюватиме над запобіганням скоєнню диверсій російськими спецслужбами у майбутньому.

Як повідомляє Bloomberg, про це домоввилися прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск і президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови.

За словами Туска, Польща хоче отримати від України усю інформацію щодо двох українських підозрюваних у здійсненні вибуху на залізниці. Цей підрив пошкодив ключове залізничне сполучення для перевезення вантажів.

Своєю чергою, як повідомив президент України Зеленський у Telegram, польський прем’єр поділився інформацією від своїх правоохоронних органів та розвідки стосовно нещодавніх актів диверсій на польській залізниці.

"Соціальна платформа Telegram використовувалася для організації підривної діяльності та запуску дезінформаційної кампанії проти України", - наголосив Зеленський.

У цьому зв’язку, президент України зазначив, що подібні підривні дії щодня спрямовані проти України, зокрема й по залізниці. Він додав, що в "Укрзалізниці" впровадили належні заходи для протидії таким диверсіям.

"Наша інформація збігається: усі факти вказують на російський слід за всім цим. Ніхто, окрім росіян, у цьому не зацікавлений", - підкреслив Зеленський.

Глава держави запевнив, що Україна готова співпрацювати з Польщею на різних рівнях і ділитися всією інформацією.

"Ми домовилися про створення українсько-польської групи, яка працюватиме над запобіганням подібним ситуаціям із боку Росії в майбутньому", - наголосив Зеленський.

Як зазначив президент, в Україні цінують всю допомогу Польщі й завжди готові працювати разом, щоб спільно захищати життя та протидіяти всім можливим диверсіям і викликам.

Диверсія на польській залізниці

Як повідомляв УНІАН, 15-17 листопада у Польщі відбулись диверсії на залізниці.

Пізніше стало відомо, що підозрюваними є двоє громадян України, які перетнули кордон Польщі з Білорусі цієї осені та, як вважається, співпрацювали з російськими розвідувальними службами.

Зазначається, що один із підозрюваних раніше був засуджений за диверсію судом у Львові. Туск додав, що після інцидентів обидва підозрюваних втекли назад до Білорусі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав диверсії на залізниці "актом державного тероризму" з боку Росії. Польща вирішила закрити російське консульство в Гданську.

